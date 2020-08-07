Emekliye 355 TL zam

Emekliler intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
HER AY EK ÖDEME
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur- Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
MAAŞLAR DEĞİŞECEK
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.