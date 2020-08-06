Altın fiyatlarıyla beraber gümüş fiyatları da merak konusu oluyor ve alış satış fiyatları merak ediliyor. Emtia piyasasında bilindiği üzere yatırımcılara temmuz ayında en fazla gümüş kazandırdı. Bu kapsamda piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler özellikle "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Ağustos gümüş alış satış fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gümüş alış(TL): 6,59

Gümüş satış(TL) 6,60