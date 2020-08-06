Altın fiyatlarıyla beraber gümüş fiyatları da merak konusu oluyor ve alış satış fiyatları merak ediliyor. Emtia piyasasında bilindiği üzere yatırımcılara temmuz ayında en fazla gümüş kazandırdı. Bu kapsamda piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler özellikle "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Ağustos gümüş alış satış fiyatları
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gümüş alış(TL): 6,59
Gümüş satış(TL) 6,60
Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,069.04 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanırken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiye Cumhuriyet altını 3,323 liraya, gram altın 483 liraya, çeyrek altın da 832 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda 28 doları ayarak yeni rekor düzeye tırmanan gümüşün gram fiyatı da 6.33 liraya kadar yükseldi.
ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 7.6 milyon varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönerek 46 doları aşan petrol fiyatları da bu düzeylerde hareket ediyor.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.60 artışla 45.60 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 42.51 dolar,
- altın yüzde 1.45 artışla 2,068.23 dolar,
- gümüş yüzde 5.02 artışla 28.31 dolar,
- bakır yüzde 0.56 artışla 6,486.00 dolar,
- platin yüzde 1.91 artışla 990.48 dolar,
- paladyum yüzde 2.46 artışla 2,242.45 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 483 liraya, çeyrek altın 832 liraya, Cumhuriyet altını da 3,323 liraya yükseldi.