A101 6 Ağustos Perşembe aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulan yeni indirimli ürünler duyuruldu. Bugün onlarca indirimli ürün raflarda yoğun ilgi görmeye başladı. A101'de bu haftanın seçkin ürünleri arasında SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi, Piranha Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led TV göze çarpıyor. İşte A101 6 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi

A101 6 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU