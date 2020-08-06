Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.08.2020 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2020 22:15
    ABONE OL

    nda neler var? Teknoloji ve oto aksesuar ürünlerinde dev indirim

    ile bugün raflarda yer alan ürünlerde dev indirimler yer alıyor. Yeni fırsatlar dikkat çektiği haftanın indirimli aktüel kataloğunda HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led TV, Piranha Akıllı Drone, Sunny Maharet El Mikseri, SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi, Piranha Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi ve 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap ürünleri ön planda. Peki, 6 Ağustos aktüel kataloğunda neler var? İşte ürünlerin fiyatları

    A101 6 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

    A101 6 Ağustos Perşembe aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulan yeni indirimli ürünler duyuruldu. Bugün onlarca indirimli ürün raflarda yoğun ilgi görmeye başladı. A101'de bu haftanın seçkin ürünleri arasında SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi, Piranha Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led TV göze çarpıyor. İşte A101 6 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi

    A101 6 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi 999,00 TL

    Piranha Soğutmalı Oto Koltuk Minderi 149,95 TL

    Oto Sürgülü Kol Dayama 69,95 TL

    Piranha Akıllı Drone 189,95 TL

    ABC Çamaşır Yumuşatıcı 5 L 15,95 TL

    İçim Kaymaksız Az Yağlı Yoğurt 13,95 TL

    Hascevher Lotus Granit Tencere 24cm 79,95 TL

    Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,50 TL
    Haberler Ekonomi A101 6 Ağustos aktüel kataloğunda neler var? Teknoloji ve oto aksesuar ürünlerinde dev indirim
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri