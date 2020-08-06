A101 6 Ağustos Perşembe aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulan yeni indirimli ürünler duyuruldu. Bugün onlarca indirimli ürün raflarda yoğun ilgi görmeye başladı. A101'de bu haftanın seçkin ürünleri arasında SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi, Piranha Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led TV göze çarpıyor. İşte A101 6 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi
A101 6 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi 999,00 TL
Piranha Soğutmalı Oto Koltuk Minderi 149,95 TL
Oto Sürgülü Kol Dayama 69,95 TL
Piranha Akıllı Drone 189,95 TL
ABC Çamaşır Yumuşatıcı 5 L 15,95 TL
İçim Kaymaksız Az Yağlı Yoğurt 13,95 TL
Hascevher Lotus Granit Tencere 24cm 79,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,50 TL