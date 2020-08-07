Borsadaki satışlar devam ederken uzmanlar da yatırımcıları uyarıyor. A Para canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, tüm dünyada finansal piyasalar ile reel ekonomi arasında bir iletişimsizlik olduğunu belirterek, "Finansal piyasalar da reel ekonomideki gelişmeleri direk yansıtmak zorunda değil. Finansal piyasalar önceden fiyatlar" dedi. Hisse senedi piyasalarında yurt içinde son günlerde bir satış yaşandığını bildiren Murat, "Borsa İstanbul'un tarihi zirvesine yakın olduğu dönemlerde bile, bizim çok güzide şirketlerimizin önemli şirketlerimizin değerleme açısından ucuz olduğu görülüyordu" açıklaması yaptı.



Atılım Murat

Doç. Dr. Atılım Murat, düşüş yaşandığı zaman finans medyasının biraz karamsarlığı ve olayları abartmayı sevdiğini ifade ederek, "Borsa endeksinde bir yükseliş hareketinin sürdürülebilir olması için düşüşler yaşanmalıdır. Yani rasyonel yatırımcı uzun vadede kazanç için kısa vadede kaybı göze almalıdı. Hem Borsa İstanbul özelinde bakarsak hem de BİST 30'daki güzide şirketlerimizin değerlemeleri açısından baktığımız zaman gerçekten çok çok ucuz. Hele bir de dolar bazında baktığımız zaman çok daha ucuz" dedi.



KREDİ İLE HİSSE ALINMAZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bu yıl 350 binin üstünde yeni yerli yatırımcının girdiği, son dönemde de sert fiyat hareketlerinin yaşandığı borsayla ilgili küçük yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. İşte Taşkesenlioğlu'nun tavsiyeleri:

BİRİKİMLERİNİZİ dengeli bir portföy yapısı içerisinde değerlendirin.

BORÇ parayla ya da krediyle borsaya girilmez.

YATIRIM kuruluşları ve piyasa profesyonellerinden destek alarak yatırım kararınızı verin.

KISA yoldan para kazanma hırsıyla hareket etmeyin. Borsa kumarhane değildir.

GÖZETİM birimimiz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecraları, borsayla ilgili paylaşımlar yapılan internet ve forum sitelerini, WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları anlık takip ediyor. Makul şüphe durumunda kurul toplantısı bile beklenilmeden anında tedbir alınıyor.