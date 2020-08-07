Antalya’da teslimlere başladı

Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir kurma hedefiyle yolan çıkan Sur Yapı'nın, dönüşüm projesinde ilk evler teslim edildi. Daha önce Sur Yapı tarafından Antepe'ye teslim edilen 460 dairenin anahtarları ilk hak sahipleriyle buluştu. Hak sahiplerine yapılan anahtar teslimlerinin yanı sıra Sur Yapı tarafından satışı gerçekleştirilen 200 dairenin de teslimiyle Sur Yapı Antalya ailesi daha da büyüdü. Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, projede, Eylül 2017'de ilk hafriyata başladıklarını belirterek, "Gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden Antalya projemizin ilk anahtar teslimlerini gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Projemiz dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor" dedi. Ekener, projede Haziran ve Temmuz aylarında 562 dairenin satışını gerçekleştirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Şüphesiz bunda, hükümetimizin ve kamu bankalarımızın açıkladıkları destek paketleri ve bunun yanı sıra sektör olarak başlatılan ek indirimli kampanyaların büyük rolü bulunuyor. Sene sonuna kadar E ve D parsellerinde yer alan bin 800 dairenin bin 500'ünün daha teslimini yapmayı planlıyoruz. Akabinde F, C ve B parsellerinin teslimleri belli periyotta planlanmaktadır."