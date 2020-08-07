7 Avrupa ülkesi, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını başta Antalya ve Muğla olmak üzere Aydın ve İzmir için de kaldıracak. Ziyaretçiler 13 euro ile 7 bin euro arasında değişen ücretlerde pandemi sigortası da yaptırabilecek.

BURAK ERDEM ÇELİK