Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nın ardından 7 ülkesi daha ’ye ‘’ne yeşil ışık yaktı!

    ’nın kararının ardından ’dan 7 ülke daha vatandaşlarının ’de tatil yapmaları için harekete geçti. Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları kaldırılıyor.

    Avrupa kapıyı açtı

    Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından, diğer Avrupa ülkeleri de aynı kararı almak için harekete geçti. Vatandaşlarının Türkiye'de tatillerini geçirme taleplerini dikkate alan Fransa, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için yeşil ışık yaktı.

    7 Avrupa ülkesi, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını başta Antalya ve Muğla olmak üzere Aydın ve İzmir için de kaldıracak. Ziyaretçiler 13 euro ile 7 bin euro arasında değişen ücretlerde pandemi sigortası da yaptırabilecek.
    BURAK ERDEM ÇELİK
    Haberler Ekonomi Almanya’nın ardından 7 Avrupa ülkesi daha Türkiye’ye ‘tatil vizesi’ne yeşil ışık yaktı!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri