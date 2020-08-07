Dolar kuru ne kadar? 7 Ağustos dolar ne kadar oldu? Güncel Dolar / TL fiyatı…

7 Ağustos Cuma dolar ne kadar oldu? Dolar kuru ne kadar? Dolar / TL fiyatı yoğun şekilde sorgulanıyor. Ekonomideki gelişmeler merak edilirken, döviz fiyatları da araştırılıyor. Dolar, Euro ve Sterlin gibi para birimlerindeki son durum vatandaşların merak konusu oldu. Peki, 7 Ağustos Cuma dolar ne kadar oldu? İşte haftanın son işlem gününde dolar kuru son durum!

DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2910 liradan, avro 8,6370 liradan güne başladı.