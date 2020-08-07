BİM 7 Ağustos aktüel kataloğuyla yeni indirimler sunuldu ve ürünlerdeki indirimler belli oldu. BİM'de bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Kütahya Porselen 18 Parça Dekorlu Yemek Takımı, Emsan Çelik Sahan Seti, Relax Büyük Boy Termos, Dijitsu 50'' UHD Uydu Alıcılı Televizyon ve 3,25 TL fiyatıyla tek fiyat plastik ürünler ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 7 Ağustos Cuma aktüel kataloğu ürünleri fiyatları

BİM 7 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 50''UHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 3840x2160 4K UHD çözünürlük

• Dahili uydu alıcılı

• 4K UHD

• 50'' 127 cm

• USB

• HDMI

• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun

• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı

• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme

• ATV Analog Tuner

• Picture Wizard