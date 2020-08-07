BİM 7 Ağustos aktüel kataloğuyla yeni indirimler sunuldu ve ürünlerdeki indirimler belli oldu. BİM'de bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Kütahya Porselen 18 Parça Dekorlu Yemek Takımı, Emsan Çelik Sahan Seti, Relax Büyük Boy Termos, Dijitsu 50'' UHD Uydu Alıcılı Televizyon ve 3,25 TL fiyatıyla tek fiyat plastik ürünler ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 7 Ağustos Cuma aktüel kataloğu ürünleri fiyatları
BİM 7 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 50''UHD Uydu Alıcılı Televizyon
• 3840x2160 4K UHD çözünürlük
• Dahili uydu alıcılı
• 4K UHD
• 50'' 127 cm
• USB
• HDMI
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• ATV Analog Tuner
• Picture Wizard
Naturalove Bambu Tabaklı Seramik Fincan Seti
• 4 adet bambu tabak
• 4 adet seramik fincan
Cam Kahve Cezvesi
• ~ 400 ml ve 6 fincan kapasitesi
• Paslanmaz çelik gizli rezistans
Şık Yuvarlak Tepsi
• ~ 25 cm
• Metal gövde
Paşabahçe
Kapaklı Cam Kavanoz ~ 1000 cc
LAV
6'lı Demet Çay Bardağı
Perilla Akrobatik Merdiven
• Kilit sistemleri sayesinde çok maksatlı olarak kullanılabilirler
• 4 parçalı olması sebebiyle kapandıklarında çok az yer kaplarlar
Piccolo Mondi
Köpük Çıkarıcı Asa
Heifer Home
Karma Mandal Çeşitleri
• Farklı renk ve çeşitlerde
Erkek Şort Takım
• S-M-L-XL-XXL beden
• %100 pamuk