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    • 07.08.2020 22:37
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    yla yeni indirimler sunuldu! İşte 'de hafta seçkin ürünleri

    7 Ağustos Cuma aktüel kataloğu ürünleri sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 81 ilinde satışa sunuldu. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Dijitsu 50'' UHD Uydu Alıcılı Televizyon, 3,25 TL fiyatıyla tek fiyat plastik ürünler, Kütahya Porselen 18 Parça Dekorlu Yemek Takımı, Emsan Çelik Sahan Seti, Relax Büyük Boy Termos, Naturalove Bambu Tabaklı Seramik Fincan Seti ve Glass in love Borosilikat Tencere fiyat indirimleriyle göze çarpıyor.

    BİM 7 Ağustos aktüel kataloğuyla yeni indirimler sunuldu!

    BİM 7 Ağustos aktüel kataloğuyla yeni indirimler sunuldu ve ürünlerdeki indirimler belli oldu. BİM'de bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Kütahya Porselen 18 Parça Dekorlu Yemek Takımı, Emsan Çelik Sahan Seti, Relax Büyük Boy Termos, Dijitsu 50'' UHD Uydu Alıcılı Televizyon ve 3,25 TL fiyatıyla tek fiyat plastik ürünler ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 7 Ağustos Cuma aktüel kataloğu ürünleri fiyatları

    BİM 7 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 50''UHD Uydu Alıcılı Televizyon

    • 3840x2160 4K UHD çözünürlük
    • Dahili uydu alıcılı
    • 4K UHD
    • 50'' 127 cm
    • USB
    • HDMI
    • DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
    • DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
    • DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
    • ATV Analog Tuner
    • Picture Wizard

    Naturalove Bambu Tabaklı Seramik Fincan Seti

    • 4 adet bambu tabak
    • 4 adet seramik fincan

    Cam Kahve Cezvesi

    • ~ 400 ml ve 6 fincan kapasitesi
    • Paslanmaz çelik gizli rezistans

    Şık Yuvarlak Tepsi

    • ~ 25 cm
    • Metal gövde

    Paşabahçe
    Kapaklı Cam Kavanoz ~ 1000 cc

    LAV
    6'lı Demet Çay Bardağı

    Perilla Akrobatik Merdiven

    • Kilit sistemleri sayesinde çok maksatlı olarak kullanılabilirler
    • 4 parçalı olması sebebiyle kapandıklarında çok az yer kaplarlar

    Piccolo Mondi

    Köpük Çıkarıcı Asa

    Heifer Home
    Karma Mandal Çeşitleri
    • Farklı renk ve çeşitlerde

    Erkek Şort Takım

    • S-M-L-XL-XXL beden
    • %100 pamuk
    Haberler Ekonomi BİM 7 Ağustos aktüel kataloğuyla yeni indirimler sunuldu! İşte BİM'de hafta seçkin ürünleri
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