Kamu bankalarının hayata geçirdiği 'avantajlı konut kredisi' paketinin ikinci el konut kısmının faiz oranlarında değişikliğe gidildi. İlk açıklanan ikinci el konut kredisinde vatandaşlar 0,74 faiz oranı ile azami 180 ay vade imkanı sunulmuştu. Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ikinci el konut kredisi faiz oranında değişikliğe gitti. İkinci el konut kredisinde yapılan değişiklik ile faiz oranı 0.74'ten 0.79 çıktı. Bu gelişmelerin ardından bankalara başvurular başlarken, konu kredisi faiz oranları ve başvuru şartları merak konusu oldu. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım sıfır, ikinci el konut kredisi faiz oranları ayrıntılarda bulabilirsiniz. Peki, 12 ay geri ödemesiz sıfır, ikinci el konut kredisi, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte konut, taşıt, ihtiyaç, tatil kredisi ile ilgili bilinmesi gerekenler!
İKİNCİ EL KONUT KREDİSİNDE DEĞİŞİKLİK
İkinci el konutlar için kredi kampanyası koşullarını yeniledi. Faiz oranı yüzde 0,74'ten yüzde 0,79'a çıkarılırken, azami 180 ay olan vade oranı 120 aya çekildi.
Haziran ayı başında devreye alınan kampanyada 12 aylık ödemesiz dönem hakkı bulunuyordu. Bu uygulama da sona erdi.
Birinci el konut kredisi için 0,64 faiz oranı ve 180 ay vade hakkı ise devam ediyor.
SIFIR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Yeni (sıfır) konutlar için %0,64 ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kullanılabiliyor.
EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?
İhtiyaç kredisi faiz oranları karşılaştırması yaptığımızda en düşük kredi faiz oranı 0.75 oranla Şekerbank tarafından veriliyor.
EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?
Bankaların araç kredisi faiz oranları incelendiğinde en düşük araç kredisi faiz oranı ING Bank, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen yüzde 0.82 oranlı kredi paketleri olarak öne çıkıyor.
KONUT KREDİSİ
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacak.
Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek finansman miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) finansmana konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar finansman kullandırılabilecektir. Finansman kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.