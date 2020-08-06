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    • Ekonomi
    • 06.08.2020 Gazete
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    Ünlülere reklam cezası

    dan No Attack isimli ürünle ilgili paylaşım yapan 6 ünlü isme ve reklam veren firmaya 104 bin 781’er lira para cezası kesildi.

    Ünlülere reklam cezası

    Reklam Kurulu, 'aldatıcıyanıltıcı' nitelikte olduğuna hükmettiği, hesaplarından tanıtılan takviye edici gıda ürününe yönelik paylaşımlar nedeniyle 6 ünlü isme ve reklam veren şirkete 104 bin 781'er lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu; söz konusu ürüne atfen iddia edilen 'bağışıklık sistemini güçlendirdiği' yönündeki beyanların aldatıcı-yanıltıcı nitelikte olduğunu, ayrıca ünlü kişilerin bu ürünü kullanıp fayda gördükleri yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

    PAYLAŞIM YAKTI!

    , , , , ve Seda Akgül, sosyal medya hesabından ürünü tanıtmıştı.

    Ürüne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 6 ünlü isme, Reklam Kurulu'nca para cezası kesildi.

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