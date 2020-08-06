Ünlülere reklam cezası

Reklam Kurulu, 'aldatıcıyanıltıcı' nitelikte olduğuna hükmettiği, sosyal medya hesaplarından tanıtılan takviye edici gıda ürününe yönelik paylaşımlar nedeniyle 6 ünlü isme ve reklam veren şirkete 104 bin 781'er lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu; söz konusu ürüne atfen iddia edilen 'bağışıklık sistemini güçlendirdiği' yönündeki beyanların aldatıcı-yanıltıcı nitelikte olduğunu, ayrıca ünlü kişilerin bu ürünü kullanıp fayda gördükleri yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

PAYLAŞIM YAKTI!

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel ve Seda Akgül, sosyal medya hesabından ürünü tanıtmıştı.

Ürüne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 6 ünlü isme, Reklam Kurulu'nca para cezası kesildi.