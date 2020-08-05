Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş devam ederken akıllara gelen sorulardan birisi de "Gram ve çeyrek altın fiyatları hangi yöne hareket edecek?" sorusu oldu. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,32 yükselişle 463,20 liradan işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının seyrine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ALTIN FİYATLARI HANGİ YÖNE HAREKET EDECEK?
İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,58 ve dolar endeksinin 93,2 seviyelerine gerilemesinin, altının ons fiyatını desteklediğine dikkati çekerek, öte yandan düzeltme yapılmadan devam eden yükselişlerin sağlıksız bir görünüm ortaya koyduğunu ve riskleri artırdığını söyledi.
Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, altının bir tasarruf aracı olarak görülmesini tavsiye etti.
Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralli ile birçok yatırımcının kısa vadede yüksek kar etme amacıyla al-sat'a yöneldiğini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:
"Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli."
Memiş, gümüşün ons fiyatında 35 dolar, gram fiyatında ise 10 lira seviyesini önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, uzun vadede gümüşün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini, ancak kısa vadede risklerin yüksek olduğunu söyledi.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|443,80
|444,00
|463,00
|463,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.925,00
|2.946,00
|3.051,00
|3.072,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|405,00
|409,00
|422,00
|426,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.858,00
|2.878,00
|2.982,00
|3.002,00
|Yarım Ziynet
|1.429,00
|1.439,00
|1.491,00
|1.501,00
|Çeyrek Ziynet
|715,00
|720,00
|745,00
|750,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,32 artışla 463,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,32 yükselişle 463,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 442 bin 520 lira, en yüksek 463 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 358 milyon 653 bin 288,67 lira, işlem miktarı ise 5.225,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 413 milyon 992 bin 868,95 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayii şeklinde sıralandı.
ALTINDA YENİ REKOR 2,048 DOLAR, BRENT 46 DOLARI AŞTI
Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları 2,048 doları aşarak yeni rekor düzeye yükselirken, iç piyasada Cumhuriyet altını 3,050 lirayı, gram altın 460 lirayı, çeyrek altın da 775 lirayı aştı.
Gümüş fiyatları da, Salı günü başlayan tırmanışın devamıyla, 2013 yılından bu yana ilk kez 27 dolar sınırını aştı.
ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönen petrol fiyatları 46 doları aştı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.72 artışla 46.01 dolar,
- Batı Teksas yüzde 4.50 artışla 43.39 dolar,
- altın yüzde 1.40 artışla 2,047.50 dolar,
- gümüş yüzde 4.17 artışla 27.06 dolar,
- bakır yüzde 0.43 düşüşle 6,450.00 dolar,
- platin yüzde 3.14 artışla 968.89 dolar,
- paladyum yüzde 2.31 artışla 2,190.97 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 776 liraya, Cumhuriyet altını da 3,083 liraya yükseldi.