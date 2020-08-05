Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş devam ederken akıllara gelen sorulardan birisi de "Gram ve çeyrek altın fiyatları hangi yöne hareket edecek?" sorusu oldu. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,32 yükselişle 463,20 liradan işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının seyrine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ALTIN FİYATLARI HANGİ YÖNE HAREKET EDECEK?

İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,58 ve dolar endeksinin 93,2 seviyelerine gerilemesinin, altının ons fiyatını desteklediğine dikkati çekerek, öte yandan düzeltme yapılmadan devam eden yükselişlerin sağlıksız bir görünüm ortaya koyduğunu ve riskleri artırdığını söyledi.

Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, altının bir tasarruf aracı olarak görülmesini tavsiye etti.