Yerli üreticiyi koruma ithalatı azaltma hamlesi

Yerli üretimi artırmaya, ithalatı azaltmaya odaklanan hükümet iki kritik önlemi yaşama geçirdi. Hububat, paraguay çayı, ekmek, kakao tozu, mayalar, soslar, çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri, makarnalar, mısır gevreğinin bulunduğu 115 üründe ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. Sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılmadan daha etkin uygulanmasını sağlayacak düzenlemeye gidildi. Sarımsak, ceviz, muzun aralarında yer aldığı bazı ürünlerden Toplu Konut Fonu alınacak.

TOPLU KONUT FONU ALINACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, bazı ürünlere ilave vergi, bazı ürünlerin ithalatına Toplu Konut Fonu getirilirken bazılarından da sıfırlandı. Kararda sarımsak, kurutulmuş sebze, sert kabuklu meyveler ile muz ithalatında mevcut gümrük vergileri yanı sıra miktara göre değişen Toplu Konut Fonu alınması öngörüldü. Çay, maya, çikolata, lokum, sakız, makarna, ekmek, pasta, kek gibi çok sayıda ürüne ise yüzde 4.3 ile yüzde 20 arasında ilave gümrük vergisi getirildi.

İTHALATA YÜZDE 20 VERGİ

Yürürlüğe giren karara göre hububat veya bunların kavrulması, kabartılması sonucu elde edilen gıda mamulleri, paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda ürünleri, makarnalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, mayalar ve malttan üretilen birada ek gümrük vergisi artırıldı. Buna göre; bira, çikolata, sakız, lokum, jöleli şeker, fındıklı draje, makarna, mısır gevreği, ekmek, pasta, kek, bisküvi için yüzde 20 oranında ilave gümrük vergisi getirildi. Maya için ise yüzde 4.3 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Getirilen ilave gümrük vergileri AB ülkeleri için yüzde 0 olarak uygulanacak. Bu ürünlerin AB'den ithal edilirse, ilave vergi alınmayacak. Diğer bir kararla da yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılmadan daha etkin uygulanmasını tesis edecek düzenlemeye gidildi. Buna göre, söz konusu ürünlerin gümrük vergisinin bir kısmı nispi, daha yüksek kısmı ise maktu olarak uygulanacak. Karara göre sarımsak için ton başına 500 euro, kurutulmuş sebzede ton başına 440 euro fon, ceviz için ton başına 300 euro, muz ithalatına ton başına 830 euro Toplu Konut Fonu getirildi. Bu ürünlere ülke gruplarına göre yüzde 2 ile yüzde 72.9 arasında değişen oranlardaki gümrük vergileri uygulamaya devam edilecek. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

TOPLU KONUT FONU NEDİR?

Toplu Konut Fonu, yerli üreticinin korunması, ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarını önleme amacıyla yaşama geçirilen bir uygulama. İşleme konu eşyanın ithalatı gümrük vergisi dışında benzer etki yaratan ek mali yükümlülük uygulamasına tabi tutulabiliyor. Gözetim uygulaması gibi ek mali yükümlülükte ithalatı kısıtlayan önlemler arasında yer alıyor. Oranlar ithalat yapılan ülke veya topluluğa göre de farklılaştırılıyor.



SABAH