Turizmde Almanya bayramı

Almanya'nın Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'e seyahat uyarısını kaldırması, turizmcileri sevindirdi. Ukraynalılar ve Ruslar'ın ardından Almanlar'ın da gelecek olması sektörde heyecana yol açtı. Almanya'nın kısıtı kaldırması diğer Avrupa ülkelerini de hareketlendirecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: Almanya bizim için çok önemli. Güvenli turizm konusunda kuralları sıkı şekilde uygulamalıyız.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili: Almanya ve Rusya gibi ülkelerden gelecek turist sayılarından daha ziyade bu pazarların devreye girmesi önemliydi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: İkinci büyük pazarımız konumundaki Almanya'dan yoğun bir turist akını bekliyoruz.

12 MİLYONLUK PAZAR AÇILDI

Rusya ve Almanya, Türk turizmi için en önemli 2 pazar. 2019'da Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 7 milyon 17 bin kişinin geldiği Rusya Federasyonu olurken, onu 5 milyon 27 bin kişiyle Almanya takip etti. Rusya'dan Ankara ve İstanbul'a seferler başladı, sırada diğer bölgeler bulunuyor.