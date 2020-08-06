Pandemi döneminde bile tüketici talebinin diğer ülkelere göre daha az azaldığı Türkiye otomotiv pazarında, Temmuz ayında rekor bir artış yaşandı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın Ocak- Temmuz döneminde kamu bankalarının düşük faizli kampanyalarının desteği ile geçen yıla göre yüzde 60.3, bu yılın Temmuz ayı ile geçen yılın Temmuz ayı kıyaslandığında ise yüzde 387.5 büyüdü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, otomotiv pazarı yılın ilk 7 aylık döneminde 341 bin 469, Temmuz'da 87 bin 401 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350.9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610.7 arttı. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44.4 payla sedan oldu.
HEDEF YÜKSELTİLDİ
ODD, 2020 yılı satış tahminini de yükseltti. Haziran ayı raporunda 2020 otomotiv sektörü toplam pazarı için '600-650 bin adet' tahminini yapan ODD, bunu '650-700 bin' aralığına yükseltti. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da "Bu yılın, Temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetle tamamlanacağını öngörüyoruz" dedi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, otomotiv pazarı yılın ilk 7 aylık döneminde 341 bin 469, Temmuz'da 87 bin 401 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350.9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610.7 arttı. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44.4 payla sedan oldu.
HEDEF YÜKSELTİLDİ
ODD, 2020 yılı satış tahminini de yükseltti. Haziran ayı raporunda 2020 otomotiv sektörü toplam pazarı için '600-650 bin adet' tahminini yapan ODD, bunu '650-700 bin' aralığına yükseltti. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da "Bu yılın, Temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetle tamamlanacağını öngörüyoruz" dedi.