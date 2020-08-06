Staj seferberliğine 17 bin başvuru





Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda başlatılan 'Staj Seferberliği'ne gençlerin ilgisi büyük oldu. Bu yıl ilk defa düzenlenen programa; bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektörden ve meslek odalarından gönüllü işverenler destek verdi.