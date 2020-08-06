Staj seferberliğine 17 bin başvuru

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda başlatılan 'Staj Seferberliği'ne gençlerin ilgisi büyük oldu. Bu yıl ilk defa düzenlenen programa; bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektörden ve meslek odalarından gönüllü işverenler destek verdi.
190 farklı üniversiteden 17 bin 197 öğrenci başvuru aşamalarını tamamlayarak staj havuzu için değerlendirilmeye hak kazandı. Öğrencilerin belgelerinin kontrol edilmesinin ardından 17 Ağustos itibariyle 'staj havuzu'ndaki öğrencilere kurumlar staj tekliflerinde bulunmaya başlayacak.
Staj yapacak tüm öğrencilerin ücretleri ödenecek, sigortaları da yapılacak. Staj programına en fazla başvuru Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden geldi.