2020- 2021 eğitim öğretim dönemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na tüm okullara güvenlik görevlisi alımları başlayacak. İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) çalışması ile istihdam edilecek olan güvenlik görevlisi alımları için başvuru şartları belli oldu. Peki, TYP okullara güvelik alımı başvurusu ne zaman? Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız.
İŞKUR-TYP İLANI NE ZAMAN GELECEK? BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
81 şehirde okullara yapılacak güvenlik görevlisi alımı için ilanın okullar açılmadan hemen önce alınması bekleniyor. TYP kapsamında yapılacak işçi alımında başvuruların Ağustos ayının sonunda başlaması bekleniyor.
İŞKUR-TYP İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu resmi sitesinden yayımladığı duyurusunda Toplum Yararına Program TYP kapsamında iş ilanı başvurusunda bulunacak olan vatandaşların aşağıda yer alan koşulları tamamen sağlamalarını talep ediyor.
* Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
* 18 yaşını tamamlamış olmak,
* Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
* Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı yönünde ortaya atılan sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Selçuk, okulların açılmaması gerektiğini söyleyenlere 'Önce maske ve tedbir' diyerek çocukların üzerindeki sorumluluğumuzu hatırlattı.
Bakan Selçuk'un açıklaması;
"Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.
Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.
Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAÇ TL MAAŞ ALIR?
Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında özel güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş 2020 yılında kaç TL oldu sorunun yanıtıdır. Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı ve silahsız olmak üzere değişkenlik gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 2500 TL ile 3500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.