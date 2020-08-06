ŞOK 5-11 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İndirimler arasında bakım ürünlerindeki sürprizler dikkat çekti. Kataloğdaki ürünler arasında en dikkat çekenler ise 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi ve Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils oldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte ŞOK'ta haftanın indirimleri
ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Su Arıtma Cihazı
• Kuruluma hazır full set
• 7/24 Hazırda lezzetli su depolama tankı
• Zengin mineralli su
•75-80 Gpd membran
•Aç kapa avrupa musluk
19 Parça Kahvaltı Takımı
4 adet servis tabağı 25 cm,
4 adet pasta tabağı 20 cm
4 adet çay bardağı,
4 adet bardak altlığı
1 adet kayık tabak,
1 adet zeytinlik
1 adet çerezlik/reçellik
Bioblas Organic Oils
• 360 ml + 150 ml
• Argan yağı
• 360 ml + 150 ml
• Sarımsak
Buldan Koltuk Örtüsü
• 170x210 cm
• %85 Pamuk
• %15 Polyester
• 4 Tarafı saçaklı
• Farklı renklerde
Palmolive Duş Jeli
750 ml So relaxed /Feel the massage /Men sport
Kurulama Bezi 3'lü
• 45x70 cm
• %85 Pamuk
• %15 Polyester
• İpliği boyalı
Algida Maraş Usulü Dondurma
• 500 ml
• Sade-Çikolata /Sade
Bioblas Organic Oils
• 360 ml + 150 ml
• Argan yağı
• 360 ml + 150 ml
• Sarımsak