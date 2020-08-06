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    • 06.08.2020 15:40
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    aktüel ürünler kataloğu! nda hangi indirimler var?

    yla onlarca indirim dün itibariyle raflarda yerini aldı. Birbirinden uygun fiyattaki ürünler Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sunuldu. 'ta bu hafta Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils, Pril Gold Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi, 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı dikkat çekiyor. İşte ŞOK 5-11 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 5-11 Ağustos aktüel kataloğunda hangi indirimler var?

    ŞOK 5-11 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İndirimler arasında bakım ürünlerindeki sürprizler dikkat çekti. Kataloğdaki ürünler arasında en dikkat çekenler ise 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi ve Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils oldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte ŞOK'ta haftanın indirimleri

    ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Su Arıtma Cihazı

    • Kuruluma hazır full set
    • 7/24 Hazırda lezzetli su depolama tankı
    • Zengin mineralli su
    •75-80 Gpd membran
    •Aç kapa avrupa musluk

    19 Parça Kahvaltı Takımı

    4 adet servis tabağı 25 cm,
    4 adet pasta tabağı 20 cm
    4 adet çay bardağı,
    4 adet bardak altlığı
    1 adet kayık tabak,
    1 adet zeytinlik
    1 adet çerezlik/reçellik

    Bioblas Organic Oils

    • 360 ml + 150 ml
    • Argan yağı
    • 360 ml + 150 ml
    • Sarımsak

    Buldan Koltuk Örtüsü

    • 170x210 cm
    • %85 Pamuk
    • %15 Polyester
    • 4 Tarafı saçaklı
    • Farklı renklerde

    Palmolive Duş Jeli

    750 ml So relaxed /Feel the massage /Men sport

    Kurulama Bezi 3'lü

    • 45x70 cm
    • %85 Pamuk
    • %15 Polyester
    • İpliği boyalı

    Algida Maraş Usulü Dondurma

    • 500 ml
    • Sade-Çikolata /Sade

    Bioblas Organic Oils

    • 360 ml + 150 ml
    • Argan yağı
    • 360 ml + 150 ml
    • Sarımsak
    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 5-11 Ağustos aktüel kataloğunda hangi indirimler var?
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