ŞOK 5-11 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İndirimler arasında bakım ürünlerindeki sürprizler dikkat çekti. Kataloğdaki ürünler arasında en dikkat çekenler ise 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi ve Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils oldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte ŞOK'ta haftanın indirimleri

ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Su Arıtma Cihazı

• Kuruluma hazır full set

• 7/24 Hazırda lezzetli su depolama tankı

• Zengin mineralli su

•75-80 Gpd membran

•Aç kapa avrupa musluk