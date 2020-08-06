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    • Ekonomi
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    • 06.08.2020 15:54
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    'dan Türk oyun şirketi Rollic'in Zynga tarafından satın alınması ile ilgili önemli açıklamalar

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk oyun şirketi Rollic'in Zynga tarafından satın alınması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, " ve gibi Bakanlığımız desteklerinden yararlanan firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor." ifadesini kullandı.

    Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'i satın almasını değerlendirdi

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'in hisselerinden yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Ortaya konulan başarıya dikkati çeken Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti:

    " ve gibi Bakanlığımız desteklerinden yararlanan firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Dünyanın son dönemde parlayan yıldızı bilişim sektörümüz başta olmak üzere hizmet sektörlerimizi, Bölgelerimiz ile küresel düzeyde üst lige taşımaya kararlıyız."

    Pekcan, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini dijital oyun sektörü ekosisteminin gelişmesi için önemli bir fırsat olarak gördüklerine ve dünyayla rekabet edebilecek birçok yerli oyun yazılım ve bilişim şirketinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacağını değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "Başta dijital oyun sektörü olmak üzere bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı, İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Haberler Ekonomi Bakan Pekcan'dan Türk oyun şirketi Rollic'in Zynga tarafından satın alınması ile ilgili önemli açıklamalar
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