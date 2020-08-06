Kiracılara 960 TL kira yardımı fırsatı! E-devlet kira yardım giriş başvuru sayfası! Kimler başvuru yapabilir?

Kira yardımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir sorularının yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs nedeni ile kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 48 aya çıkarıldığını duyurdu. Korona günlerinde mağduriyet yaşanmaması için devlet tarafından atılan bu adım ile ekonomik yardımlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu noktada, vatandaşlar da bir an önce kira yardımı başvurusu yapmak istiyor. Peki, E Devlet ile 2020 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayınız.
Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. takvim.com.tr Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU
Fakirlere kira yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kira yardımlarından yararlanmak için aile büyüğünün başvurusu gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
T.C. kimlik fotokopisi
İkametgah belgesi
Gelir belgesi
Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı
Kira Yardımı Başvurusu
Kira Yardımı Başvurusu
Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.
En düşük ödenen kira yardım miktarı 595 TL.
Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu, Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir, Tunceli illerine verilmektedir. Bu illerimizde ikamet eden kiracılar 1 defa 1.190 TL. sınırlı ayni hak sahipleri ise 2.975 TL. alabilirler.
675 TL. Kira Yardımı Alan İllerimiz;
Amasya, Düzce, Rize, Bitlis, Osmaniye, Edirne, Kırıkkale, Şırnak, Giresun, Aksaray, Isparta, Yozgat, Kars, Uşak, Muş, Siirt, Kastamonu, Niğde illerimizde ise 1 defa 350 TL. verilirken ev sahibi vatandaşa ise 3.375 TL. ödenecek.
755 TL. Verilen İller;
Çanakkale, Sivas, Adıyaman, Afyon, Batman, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Elazığ, Tokat, Kütahya, Ordu illerimizde ikamet eden kiracılara bir defaya mahsus 510 TL., ev sahiplerine ise 3.775 TL. para ödemesi yapılacak.
660 TL. İlleri
Aydın, Urfa, Balıkesir, Van, Deniz, Trabzon, Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Antep, Kocaeli, Maraş, Hatay, Manisa, Kayseri, Malatya illerine 830 TL. oldu. 1 defa kiracılara 660 TL, hak sahibi vatandaşa ise 4.150 TL. ödeme yapılacak.
Konya, Bursa, Antalya ve Adana illerimizde ise bir defaya mahsus 810 TL. ödenirken, hak sahiplerine 4.525 TL. verilecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde ise ödemeler 860 liradan 960 TL.'ye yükseltildi. Bu illerdeki kiracılar bir defa 920 TL. alacaklar. Hak sahiplerine ise 4.800 TL. ödenmektedir.
Ancak bu ödemeler 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun maddeleri gereğince yapılmaktadır. Eğer bu durumda değilseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu desteği alamazsınız.