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    • Ekonomi
    • 06.08.2020 14:59
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    • 06.08.2020 14:59
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    gücüne güç katıyor! Yenileri teslim edildi

    ini yerli zırhlı araçlarla güçlendiriyor. Başkanı , taktik tekerlekli zırhlı araçlarının yenilerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini duyurdu. Vuran güçlü özellikleri ile ön plana çıkıyor. Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip.

    TSK gücüne güç katıyor! Yenileri teslim edildi

    Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" dedi.

    110 KM HIZA ULAŞABİLİYOR

    9 personel taşıyabilen , saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip.

    Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.

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