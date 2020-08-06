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    • Ekonomi
    • 06.08.2020 Gazete
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    Kadın istihdamına kooperatif desteği

    Aile, Çalışma ve , '' ile 'de kadın kooperatiflerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

    Kadın istihdamına kooperatif desteği
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile 'de kadın kooperatiflerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.



    Proje ile kadınların işgücüne katılımının artırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatifçiliğini teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydeden Selçuk, şöyle konuştu: "3 bin 500 kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, 3 bin kooperatif ortağı olan erkeğe kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, bin kadına yönelik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi hedefliyoruz."
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