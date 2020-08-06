Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Anlık alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler ise "22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti. Peki, 6 Ağustos Cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın alış ve satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?