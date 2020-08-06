Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Anlık alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler ise "22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti. Peki, 6 Ağustos Cumhuriyet, tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın alış ve satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|463,00
|463,20
|484,50
|484,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.051,00
|3.072,00
|3.193,00
|3.214,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|422,00
|426,00
|442,00
|446,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.982,00
|3.002,00
|3.120,00
|3.140,00
|Yarım Ziynet
|1.491,00
|1.501,00
|1.560,00
|1.570,00
|Çeyrek Ziynet
|745,00
|750,00
|780,00
|785,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,64 artışla 484,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 2.052,76 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.052,76 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 5,50 artışla 488 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1543 lira, satışta 7,1829 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9823 lira, satışta 7,0103 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,80'den, bileşik getirisi de yüzde 12,14'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1849, sterlin/dolar paritesi 1,3135, dolar/yen paritesi de 105,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,38 artışla 45,47 dolardan işlem görüyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.