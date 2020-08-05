TOKİ kurasız çekilişsiz ev fırsatı... 36 ilde konut satışı! TOKİ açık artırma ile ev sahibi nasıl olunur?

TOKİ ile ev sahibi olma fırsatı devam ediyor. Aileleri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'den yeni bir fırsat sunuldu. Kurasız çekilişsiz 36 ilde konut satışı yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 215 adet konut ve 79 adet işyeri olmak üzere toplam 294 adet taşınmaz 11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunuyor. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor. Peki, başvurular nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…

TOKİ 215 KONUT İLE 79 İŞ YERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.