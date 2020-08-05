ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Yine birbirinden uygun ve fırsatlı ürünler bugün Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils, Pril Gold Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi, 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğu ürün fiyatları

ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Su Arıtma Cihazı

• Kuruluma hazır full set

• 7/24 Hazırda lezzetli su depolama tankı

• Zengin mineralli su

•75-80 Gpd membran

•Aç kapa avrupa musluk