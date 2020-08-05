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    • 05.08.2020 21:52
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    • 05.08.2020 21:52
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    nda yeni indirimler bulunuyor! 'ta bu hafta hangi indirimler var?

    yda bugün onlarca sürpriz indirimli ürün raflarda yer aldı. Bakım ürünlerindeki sürprizler dikkat çekti. Kataloğdaki ürünler arasında en dikkat çekenler ise 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi ve Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils oldu. Peki, 'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte ŞOK'ta haftanın indirimleri

    ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Yine birbirinden uygun ve fırsatlı ürünler bugün Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils, Pril Gold Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi, 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğu ürün fiyatları

    ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Su Arıtma Cihazı

    • Kuruluma hazır full set
    • 7/24 Hazırda lezzetli su depolama tankı
    • Zengin mineralli su
    •75-80 Gpd membran
    •Aç kapa avrupa musluk

    19 Parça Kahvaltı Takımı

    4 adet servis tabağı 25 cm,
    4 adet pasta tabağı 20 cm
    4 adet çay bardağı,
    4 adet bardak altlığı
    1 adet kayık tabak,
    1 adet zeytinlik
    1 adet çerezlik/reçellik

    Bioblas Organic Oils

    • 360 ml + 150 ml
    • Argan yağı
    • 360 ml + 150 ml
    • Sarımsak

    Buldan Koltuk Örtüsü

    • 170x210 cm
    • %85 Pamuk
    • %15 Polyester
    • 4 Tarafı saçaklı
    • Farklı renklerde

    Palmolive Duş Jeli

    750 ml So relaxed /Feel the massage /Men sport

    Kurulama Bezi 3'lü

    • 45x70 cm
    • %85 Pamuk
    • %15 Polyester
    • İpliği boyalı

    Algida Maraş Usulü Dondurma

    • 500 ml
    • Sade-Çikolata /Sade

    Bioblas Organic Oils

    • 360 ml + 150 ml
    • Argan yağı
    • 360 ml + 150 ml
    • Sarımsak
    Haberler Ekonomi ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğunda yeni indirimler bulunuyor! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?
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