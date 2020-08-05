ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Yine birbirinden uygun ve fırsatlı ürünler bugün Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils, Pril Gold Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi, 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğu ürün fiyatları
ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Su Arıtma Cihazı
• Kuruluma hazır full set
• 7/24 Hazırda lezzetli su depolama tankı
• Zengin mineralli su
•75-80 Gpd membran
•Aç kapa avrupa musluk
19 Parça Kahvaltı Takımı
4 adet servis tabağı 25 cm,
4 adet pasta tabağı 20 cm
4 adet çay bardağı,
4 adet bardak altlığı
1 adet kayık tabak,
1 adet zeytinlik
1 adet çerezlik/reçellik
Bioblas Organic Oils
• 360 ml + 150 ml
• Argan yağı
• 360 ml + 150 ml
• Sarımsak
Buldan Koltuk Örtüsü
• 170x210 cm
• %85 Pamuk
• %15 Polyester
• 4 Tarafı saçaklı
• Farklı renklerde
Palmolive Duş Jeli
750 ml So relaxed /Feel the massage /Men sport
Kurulama Bezi 3'lü
• 45x70 cm
• %85 Pamuk
• %15 Polyester
• İpliği boyalı
Algida Maraş Usulü Dondurma
• 500 ml
• Sade-Çikolata /Sade
Bioblas Organic Oils
• 360 ml + 150 ml
• Argan yağı
• 360 ml + 150 ml
• Sarımsak