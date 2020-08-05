Son iki haftalık süreçte yükselişe geçen ve rekor seviyeleri gören altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Bu kapsamda altın yatırımı olan ya da altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar gram ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,32 artışla 463,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 442 bin 520 lira, en yüksek 463 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı. Peki, 5 Ağustos çeyrek, gram, tam ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?