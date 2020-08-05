Son iki haftalık süreçte yükselişe geçen ve rekor seviyeleri gören altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Bu kapsamda altın yatırımı olan ya da altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar gram ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,32 artışla 463,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 442 bin 520 lira, en yüksek 463 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı. Peki, 5 Ağustos çeyrek, gram, tam ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|443,80
|444,00
|463,00
|463,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.925,00
|2.946,00
|3.051,00
|3.072,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|405,00
|409,00
|422,00
|426,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.858,00
|2.878,00
|2.982,00
|3.002,00
|Yarım Ziynet
|1.429,00
|1.439,00
|1.491,00
|1.501,00
|Çeyrek Ziynet
|715,00
|720,00
|745,00
|750,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,32 artışla 463,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,32 yükselişle 463,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 442 bin 520 lira, en yüksek 463 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 358 milyon 653 bin 288,67 lira, işlem miktarı ise 5.225,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 413 milyon 992 bin 868,95 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayii şeklinde sıralandı.
ALTINDA YENİ REKOR 2,048 DOLAR, BRENT 46 DOLARI AŞTI
Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları 2,048 doları aşarak yeni rekor düzeye yükselirken, iç piyasada Cumhuriyet altını 3,050 lirayı, gram altın 460 lirayı, çeyrek altın da 775 lirayı aştı.
Gümüş fiyatları da, Salı günü başlayan tırmanışın devamıyla, 2013 yılından bu yana ilk kez 27 dolar sınırını aştı.
ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönen petrol fiyatları 46 doları aştı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.72 artışla 46.01 dolar,
- Batı Teksas yüzde 4.50 artışla 43.39 dolar,
- altın yüzde 1.40 artışla 2,047.50 dolar,
- gümüş yüzde 4.17 artışla 27.06 dolar,
- bakır yüzde 0.43 düşüşle 6,450.00 dolar,
- platin yüzde 3.14 artışla 968.89 dolar,
- paladyum yüzde 2.31 artışla 2,190.97 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 776 liraya, Cumhuriyet altını da 3,083 liraya yükseldi.
ALTININ ONSU 2.046,20 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2.046,20 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 4,20 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9823 lira, satışta 7,0103 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9285 lira, satışta 6,9563 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,60'tan, bileşik getirisi de yüzde 11,94'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1895, sterlin/dolar paritesi 1,3148, dolar/yen paritesi de 105,47 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,49 artışla 45,98 dolardan işlem görüyor.