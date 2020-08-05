Güvenilir bir liman olarak nitelendiren gümüş fiyatları merak ediliyor. Emtia piyasasında temmuz ayında yatırımcısına en fazla yüzde ile 33,1 ile gümüş kazandırdı. Gümüşün yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemler gümüş fiyatlarının performansının yükselmesine sebep oldu. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ GRAM ALIŞ(TL): 6,10

GÜRÜM GRAM SATIŞ(TL): 6,11