KİMLER PÖH OLABİLİR?

Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve polislik kadrosunda çalışan kişiler PÖH olmak için başvuru yapabiliyor. Bunun yanı sıra her iki grup adaydan da başvuru için bazı şartları sağlaması bekleniyor. İlk olarak yaş şartı aranmaktadır. Adayların 28 yaşından gün almamış olması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor ve silah taşıma engelinin de bulunmaması gerekiyor.

PÖH olmak isteyen adaylar evliyse hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenmektedir. Ayrıca adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Kamu hakkından yoksun olan ya da daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapamamaktadır. Alkol ve diğer bağımlılıklar sebebiyle tedavi gören şahısların da polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır.

PÖH başvurularında herhangi bir KPSS puanı aranmamaktadır. Ancak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Bu eğitim şartı ise herhangi bir düzenleme ile veya yeni açıklama ile değiştirilebilir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir.