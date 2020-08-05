İsteğe bağlı Bağ-Kurlu olmak için şartlar nelerdir? Kimler isteğe bağlı Bağ-Kur için başvuru yapabilir?

İsteğe bağlı Bağ-Kurlu olmak için şartları tamamlayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne başvuruda bulunabilir. Primlerin ödeneceği gelir kaynağının beyan edilmesi bu noktada önemlidir. Peki isteğe bağlı Bağ-Kur için başvuru şartları nelerdir? İsteğe bağlı Bağ-Kurlu olanlar aylık ne kadar prim ödemek zorundadır? İşte geleceğini planlayanların merak ettiği yanıtlar…
KİMLER İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR?
Kişi, isteğe bağlı Bağ-Kur giderlerini ve primlerini ödeyebilecek kaynağı göstermelidir. Belgelerle gösterilecek kaynak, kişinin tüm sigorta giderlerini karşılayacak güçte olmalıdır.
Kişi, tam zamanlı bir sigorta yapılan işlerde çalışmamalıdır. Kişiler, hayatlarının hiçbir döneminde sigorta başlangıcı yapmamış olmalıdır. Sigortasız işlerde çalışmak, başvurulan işlerde 30 günden az çalışmak veya part time işlerde görev almak, bu sigortaya başvuru yapma yolunda engel değildir. Kişi, sigorta yapılmasını gerektiren bir işte 30 günden az çalışmışsa, bu durum da sigorta için engel teşkil etmez.
Eğer kişi daha önceden sigortalı işe girmişse, prim ödemesi 30 günden az yatmış olmalıdır.
Kişiler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmelidir.
Kendi sigortası nedeniyle malullük ya da yaşlılık maaşı almıyor olma şartı bulunmaktadır.
Ziraat Bankası çiftçilik fonu gibi gelirlere başvurmamış olmalıdır.
Şirket ortaklığı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.
Kişilerin kira geliri gibi hazır bir geliri belgeleyebiliyor olması gerekir.
18 yaşını doldurmuş ve Türkiye vatandaşı olma zorunluluğu vardır.
İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR İÇİN NE KADAR PRİM ÖDENİR?
Bu prim ödemeleri, alt sınır ve üst sınır arasında kalmak kaydıyla, sigortalının gelirine göre düzenlenmektedir. Sigortalının yetkili ile uzlaşması sonucu anlaşılan prim miktarı, aylık kazancın %32'sidir. Sigortaya kaynak olarak gösterilecek kazancın %32'si, prim olarak ödenmektedir. Bu ödemenin %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si ise genel sağlık sigortası prim ödemesidir.