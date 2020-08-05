İsteğe bağlı Bağ-Kurlu olmak için şartlar nelerdir? Kimler isteğe bağlı Bağ-Kur için başvuru yapabilir?

Kendi sigortası nedeniyle malullük ya da yaşlılık maaşı almıyor olma şartı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası çiftçilik fonu gibi gelirlere başvurmamış olmalıdır.

Şirket ortaklığı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.

Kişilerin kira geliri gibi hazır bir geliri belgeleyebiliyor olması gerekir.

18 yaşını doldurmuş ve Türkiye vatandaşı olma zorunluluğu vardır.



İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR İÇİN NE KADAR PRİM ÖDENİR?



Bu prim ödemeleri, alt sınır ve üst sınır arasında kalmak kaydıyla, sigortalının gelirine göre düzenlenmektedir. Sigortalının yetkili ile uzlaşması sonucu anlaşılan prim miktarı, aylık kazancın %32'sidir. Sigortaya kaynak olarak gösterilecek kazancın %32'si, prim olarak ödenmektedir. Bu ödemenin %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si ise genel sağlık sigortası prim ödemesidir.



