Kadınlarda Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplama! Kadınlarda Bağ-Kur emeklilik şartları nelerdir?

Kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı farklılık gösterdiği için bu konu çok fazla araştırılıyor. Özellikle çalışan ya da çalışmayan kadınların ileride gelir sahibi olmak için şartların neler olduğu merak ediliyor. Kadınlarda Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplama işlemi gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki kadınlarda Bağ-Kur emeklilik için hangi şartlar gerekir?
KADINLARDA BAĞ-KUR EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?
Bağkur'dan emekli olmak için 9000 gün primi tamamlamak gerekmektedir. Bu prim günlerini 31.12.2036 tarihine kadar tamamlayacak olan Bağkurlu kadınlar 58 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
9000 prim günü şayet 31.12.2037 tarihine dek tamamlanacaksa, kadınlar 59 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
9000 prim günü eğer 31.12.2039 tarihine dek tamamlanacaksa 60 yaşında emeklilik hakkı elde edilmektedir.
9000 prim günleri 31.12.2041 tarihine dek tamamlanacaksa 61 yaşında,
9000 prim günleri 31.12.2043 tarihine dek tamamlanacaksa 62 yaşında,
9000 gün primi 31.12.2045 tarihine dek tamamlayacak olan Bağkur'lu kadınlar ise 63 yaşında,
9000 prim gününü 31.12.2047 tarihine dek tamamlayan Bağkur'lu kadınlar 64 yaşında,
9000 gün primi 31.12.2049 tarihine dek tamamlayan Bağkur'lu kadınlar 65 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
BAĞ-KUR EKSİK PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLMA
Eksik prim gününe rağmen emekli olmak, prim günü borçlanma uygulaması nedeniyle mümkündür. Kadınlar için, sigortalı bulundukları günden sonra dünyaya gelen her çocuk için 2 yıl borçlanma mümkündür. Bu durum, en fazla 3 çocuğa kadar sürer. Kadınların 3 çocuklarının olması halinde, her çocuk için 2 yıllık borçlanma ile 6 yıl borçlanma imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda 2.160 güne kadar borçlanma imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda devamı olmayan sigortalar ve dönemlik sigorta girişleri de dikkate alınmaktadır. Bu bilginin ışığında staj yaparken girişi yapılan sigortalar için de borçlanma hakkı bulunduğu söylenebilir. Kadının lise dönemindeki stajı sonrası dünyaya getirdiği her çocuk için 2 yıl borçlanma hakkı bulunmaktadır.
Erkek sigortalılar için ise borçlanma durumu, askerlik borçlanması şeklinde işler. İşe giriş tarihi 08.09.1999 öncesi olan, yani sigorta girişi bu tarihten önce yapılan kişi, askere daha önce gitmiş olmalıdır. Askere belirtilen tarihten önce gitmiş olan kişi, askerlik süresini sigorta prim gününden düşebilmektedir.