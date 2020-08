Kadınlarda Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplama! Kadınlarda Bağ-Kur emeklilik şartları nelerdir?

BAĞ-KUR EKSİK PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLMA



Eksik prim gününe rağmen emekli olmak, prim günü borçlanma uygulaması nedeniyle mümkündür. Kadınlar için, sigortalı bulundukları günden sonra dünyaya gelen her çocuk için 2 yıl borçlanma mümkündür. Bu durum, en fazla 3 çocuğa kadar sürer. Kadınların 3 çocuklarının olması halinde, her çocuk için 2 yıllık borçlanma ile 6 yıl borçlanma imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda 2.160 güne kadar borçlanma imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda devamı olmayan sigortalar ve dönemlik sigorta girişleri de dikkate alınmaktadır. Bu bilginin ışığında staj yaparken girişi yapılan sigortalar için de borçlanma hakkı bulunduğu söylenebilir. Kadının lise dönemindeki stajı sonrası dünyaya getirdiği her çocuk için 2 yıl borçlanma hakkı bulunmaktadır.

Erkek sigortalılar için ise borçlanma durumu, askerlik borçlanması şeklinde işler. İşe giriş tarihi 08.09.1999 öncesi olan, yani sigorta girişi bu tarihten önce yapılan kişi, askere daha önce gitmiş olmalıdır. Askere belirtilen tarihten önce gitmiş olan kişi, askerlik süresini sigorta prim gününden düşebilmektedir.