Ekonomi toparlanmaya başladı. Bakan Berat Albayrak, bunun bir dönüm noktası olduğunu açıkladı: Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor. Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
TARİHİ DÖNÜM NOKTASI
Ekonomideki toparlanma güçleniyor. Temmuz'da İmalat PMI 9.5 yılın zirvesine çıkarken, ihracatta 2020 rekoru kırıldı, enflasyon yüzde 12'nin altına indi. Bakan Berat Albayrak, 'Tarihi bir dönüm noktası. İkinci yarıya ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor' dedi.
Dünya ekonomisine tarihinin en büyük daralmalarından birini yaşatan Coronavirüs sürecini, gerek sağlık gerekse de ekonomi alanında başarıyla yöneten ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'de toparlanma güçleniyor. Kapasite kullanım oranından güven endekslerine kadar ekonomide Mayıs ayında ilk sinyali alınan V tipi toparlanma, dün açıklanan 3 ayrı Temmuz verisi ile belirginleşti.
PMI 9.5 YILIN ZİRVESİNDE
Büyümenin öncü göstergelerinden olan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz'da 56.9 ile Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Pandemi öncesi dönemde, Mart'ta 48.1 olan PMI, Nisan'da 33.4'e gerilemişti. 3 ayda yaşanan artış yüzde 70'e ulaştı.
ALBAYRAK DEĞERLENDİRDİ
Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI, Temmuz'da 56.9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" dedi. Albayrak, "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Temmuz ayı ihracat rakamlarını da yorumlayan Bakan Albayrak, ihracatçıları tebrik etti.
İHRACATTA 2020 REKORU
Dün açıklanan bir diğer veri de ihracat cephesinden geldi. Temmuz ayı ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 11.5 artarak 15 milyar 12 milyon dolara çıktı. Bu yılın en yüksek ihracat rakamına imza atılırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2020'nin zirvesine ulaştı. Ayrıca, tarihin en yüksek ikinci Temmuz ayı ihracat rakamına imza atıldı.
ENFLASYON DÜŞÜYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, Temmuz'da Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 0.58 ile 0.90 olan beklentinin altında kalırken, yıllık enflasyon yüzde 12.62'den 11.76'ya geriledi. Temmuz'da aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.44 ile ulaştırmada kaydedildi. En fazla azalış yüzde 3.48 ile giyim ve ayakkabıda oldu.