Altın fiyatlarında son dönemlerde yükseliş görülürken altın yatırımı olan ya da yatırım yapmayı düşünenler uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 444,00 liradan işlem gördü. Finans analisti İslam Memiş gelecek günlerde altın fiyatlarının seyrine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ALTINDA AL-SAT İŞLEMLERİ...

İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,58 ve dolar endeksinin 93,2 seviyelerine gerilemesinin, altının ons fiyatını desteklediğine dikkati çekerek, öte yandan düzeltme yapılmadan devam eden yükselişlerin sağlıksız bir görünüm ortaya koyduğunu ve riskleri artırdığını söyledi.

Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, altının bir tasarruf aracı olarak görülmesini tavsiye etti.