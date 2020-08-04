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    • 04.08.2020 10:39
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    • 04.08.2020 10:55
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    : Hazine ve Maliye Bakanı "Bu tarihi bir dönüm noktası" diyerek paylaştı

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından "Bu tarihi bir dönüm noktası" diyerek Türkiye İmalat PMI'si ile ilgili paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak Bu tarihi bir dönüm noktası diyerek paylaştı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

    Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
    "k büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

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