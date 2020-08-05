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    • 05.08.2020 22:51
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    nda dev indirimler! Oto aksesuar, teknoloji ve mutfak ürünlerinde...

    6 Ağustos Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Yarın onlarca indirimli ürün raflarda olacak ve yoğun ilgi görecek. A101'de bu haftanın seçkin ürünleri arasında SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi, Piranha Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led TV dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte o ürünler ve fiyat listesi

    A101 6 Ağustos aktüel kataloğunda dev indirimler!

    A101 6 Ağustos Perşembe aktüel kataloğu ile dev indirimler ve yeni fırsatlar dikkat çekiyor. Haftanın indirimli kataloğunda HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led TV, Piranha Akıllı Drone, Sunny Maharet El Mikseri, SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi, Piranha Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi ve 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap dikkat çeken indirimler arasında bulunuyor. İşte A101 6 Ağustos Perşembe aktüel kataloğu ürün fiyatları

    A101 6 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi 999,00 TL

    Piranha Soğutmalı Oto Koltuk Minderi 149,95 TL

    Oto Sürgülü Kol Dayama 69,95 TL

    Piranha Akıllı Drone 189,95 TL

    ABC Çamaşır Yumuşatıcı 5 L 15,95 TL

    İçim Kaymaksız Az Yağlı Yoğurt 13,95 TL

    Hascevher Lotus Granit Tencere 24cm 79,95 TL

    Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,50 TL
    Haberler Ekonomi A101 6 Ağustos aktüel kataloğunda dev indirimler! Oto aksesuar, teknoloji ve mutfak ürünlerinde...
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