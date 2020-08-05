OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı merakla sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 700 daimi işçi alımı yapılacağı açıklandı. Duyurunun yapılması ve ilanın yayımlanmasıyla birlikte gözler OGM 700 daimi işçi alımı başvurusuna dair detaylara çevrildi. İlanda yer alan bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar Orman Genel Müdürlüğü hangi alanlara işçi alımı yapacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte ilanda yer alan detaylar

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ ALANLARA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.