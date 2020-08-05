İHRACATÇI SAYISI 41 BİNİ GEÇTİ

Pandemi krizinin ardından nisanda 8 milyar 993 milyon dolara inen ihracat. temmuzda hazirana göre yüzde 11.5 artarak 15 milyar doları aşıp bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ithalatın temmuzda yıllık yüzde 7.66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirterek, "Toplamda yüzde 84.5, altın hariç ise yüzde 93.9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız" dedi. Bakan Pekcan, ihracattaki artışın ve dış ticaretteki olumlu performansın devamı için, çabalarına ara vermeden devam edeceklerini de aktardı. Pekcan, ihracat yapan firma sayısında da artış olduğunun altını çizerek, "Nisanda 27 bin firma ihracat yapmış iken, temmuzda 41 binin üzerinde firma ihracat yaptı" diye konuştu.

PANDEMİYE RAĞMEN YOĞUN SİPARİŞ ALDIK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, otomotiv sektörünün bir önceki yıla göre yüzde 24'lük kayıpla hala birinci olduğunu, ikincinin hazır giyim olduğunu söyledi. Gülle, "Pandemi döneminde çok yoğun siparişler Türkiye'ye geldi. Kimya sektörümüz üçüncü sırada orada biraz düşüş var. Bunların hızla toparlanıp yukarı çıkmaları özellikle çelik sektörünün dünya ticaretinin artması nedeniyle hızla bizi özellikle gelen yeni siparişlere yeni kapasiteler ile birlikte ihracatımızın hedeflediğimiz 16-17 milyar dolarlık aylık rakamlara götürecek veriler. Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı" değerlendirmesinde bulundu.