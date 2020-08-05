Borsa İstanbul, Mart ayında yaptığı dibin ardından güçlü bir yükseliş trendi yakalayarak 1.200 puan seviyelerinin üzerini test etti. Endeks bu noktada birkaç denemenin ardından satış yedi. A Para yayınına katılan stratejist Yeliz Karabulut, Borsa İstanbul'daki son dönemde görülen satışların kâr realizasyonu olduğunu belirterek, "Satış dalgası geçtikten sonra hareketin yönünün daha büyük dalga boyuyla tekrar yukarı olabileceği beklenebilir" yorumunu yaptı. Karabulut, özellikle bankalar ve önemli şirketlerin hisselerinin oldukça ucuz noktalarda olduğunu ifade ederek, "Borsa İstanbul'un 1.130 seviyesinin üzerine çıkması durumunda hareketin boyunun daha fazla olması muhtemel. Yani 1.200 seviyesinin üzerindeki tarihi seviyelerin üzerindeki harekete eşlik edebilir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı. Genel itibariyle ABD, Asya, Avrupa tarafından gelen ekonomiye yönelik olumlu işaretlerin toparlanmayı gösterdiğini bildiren Karabulut, "Ekonomik toparlanmayla yurt dışı borsalarda yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Bu da tabii ki de Borsa İstanbul'da satış dalgası geçtikten sonraki hareketin tekrardan daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru olması beklenebilir" açıklamasını yaptı.

BUNLARA DİKKAT

Borsada yatırım yaparken sosyal medyadan tavsiye almayın.

Birikiminizin bir kısmı ile borsada yatırım yapın.

Yatırım yaptığınız miktarın bir kısmını kaybetmeye dayanıklı olun.

Ani iniş-çıkışlarda panikle hareket etmeyin.

Kendi birikiminizle yatırım yapın. Bankadan kredi çekip borsaya girmeyin.

Borsada şirketlere ortak olduğunuzu unutmayın. Orta-uzun vadeli düşünün.

Hissesini alacağınız şirket ve sektörleri iyi araştırıp inceleyin.

YATIRIMCIYA UYARI

Uzmanlar borsada yatırım yapan vatandaşları uyararak, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini istiyor.