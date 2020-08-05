Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını her geçen yıl biraz daha artırdığı, çatılarda ayrıca güneş enerjisi kollektörleri (gün ısısı) ile sıcak su üretiminde dünya 3'üncülüğüne yükseldiği bildirildi.

Türkiye'nin Çin ve ABD'nin ardından sıcak su eldesinde güneşten en fazla yararlanan ülke olduğu, yıllık 200 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağladığı kaydedildi.