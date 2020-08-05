Ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler güncel bitcoin fiyatları hakkında da araştırmalarını sürdürüyor. Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 41'i gerilerken, bunların Bitcoin dahil 6 tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı. Peki, bitcoin fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Pazar günü 12,030.48 dolara kadar yükseldikten sonra sert düşüşle 11,184.37 dolara inen Bitcoin, daha sonra 11,300 doların üzerine toparlandıktan sonra bu düzeylere yakın hareket ediyor.