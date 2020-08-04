Uzmanlardan borsa yatırımcısına önemli tavsiye: İyi analiz şart!

Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilançoları açıklanmaya başladı. Şirketlerin bilançolarına bakarak hisse seçimi yapanlar pür dikkat kesilmiş durumda. Para dergisinin haberine göre; analistler, pandeminin ikinci çeyrek bilançolar üzerindeki etkisinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini savunuyor. Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, ikinci çeyrek finansalları çerçevesinde hisse senedi seçimi yapmak isteyen yatırımcılara şu önerilerde bulunuyor:
Pandeminin hangi şirketler üzerinde avantaj, hangi şirketler üzerinde dezavantaj oluşturduğu iyi araştırılmalı.
Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar neticesinde bazı şirketlerin döviz pozisyonu başta olmak üzere yatırım ve hedging amaçlı olarak ellerinde bulundurdukları varlıkların değerlerinde oluşacak aşırı oynaklıklar finansal tablolardaki kâr/zarar rakamlarını da etkilemiş olabilir. Bunların ilerleyen çeyreklerde piyasaların seyrine göre tamamen farklılıklar gösterebileceği ihtimali göz ardı edilmemeli.
İhracat payı yüksek şirketlerin performansları değerlendirilirken, pandeminin yoğun etkilediği pazarların şirket üzerindeki olası negatif etkilerinin ne kadar sürebileceği, ilgili ülkelerin pandemideki seyri ile en azından varsayımsal hesaplanmalı.