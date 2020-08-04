Uzmanlardan borsa yatırımcısına önemli tavsiye: İyi analiz şart!





Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar neticesinde bazı şirketlerin döviz pozisyonu başta olmak üzere yatırım ve hedging amaçlı olarak ellerinde bulundurdukları varlıkların değerlerinde oluşacak aşırı oynaklıklar finansal tablolardaki kâr/zarar rakamlarını da etkilemiş olabilir. Bunların ilerleyen çeyreklerde piyasaların seyrine göre tamamen farklılıklar gösterebileceği ihtimali göz ardı edilmemeli.



İhracat payı yüksek şirketlerin performansları değerlendirilirken, pandeminin yoğun etkilediği pazarların şirket üzerindeki olası negatif etkilerinin ne kadar sürebileceği, ilgili ülkelerin pandemideki seyri ile en azından varsayımsal hesaplanmalı.