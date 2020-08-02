



Son dönemde borsaya yatırımcı ilgisinin artması, bu konuyla ilgili araştırmaları da yoğunlaştırdı. Vatandaşlar borsada nasıl yatırım yapacaklarını ve en çok da hangi hisselere paralarını yatırırlarsa kazanacaklarını merak ediyor. TAKVİM, uzmanların önerileriyle borsada yatırım yapmak isteyenlere yol gösteriyor. Böylece yatırımcılar sosyal medyayı kullanan borsa dolandırıcılarının ağına düşmeden doğru şekilde paralarını yönetebiliyor. Uzmanlar borsa yatırımının diğer yatırım araçlarından farklı olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre borsada yatırım yapacağınız hisseyi ve sektörü seçerken işi şansa bırakmayın ya da kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin.