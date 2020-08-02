Son dönemde borsaya yatırımcı ilgisinin artması, bu konuyla ilgili araştırmaları da yoğunlaştırdı. Vatandaşlar borsada nasıl yatırım yapacaklarını ve en çok da hangi hisselere paralarını yatırırlarsa kazanacaklarını merak ediyor. TAKVİM, uzmanların önerileriyle borsada yatırım yapmak isteyenlere yol gösteriyor. Böylece yatırımcılar sosyal medyayı kullanan borsa dolandırıcılarının ağına düşmeden doğru şekilde paralarını yönetebiliyor. Uzmanlar borsa yatırımının diğer yatırım araçlarından farklı olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre borsada yatırım yapacağınız hisseyi ve sektörü seçerken işi şansa bırakmayın ya da kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin.
NE YAPMALI?
Araştırarak bilançolara, raporlara bakarak hisse alın.
Günlük değil orta ve uzun vadeli düşünün.
İlk başta birikiminizin yüzde 10'u ile borsaya girin, sonunda yüzde 35'e ulaşın.
Farklı sektör ve şirketlerden hisse alın.
Paranızın yüzde 20'sini kaybetmeye dayanıklı olun.
Ani iniş ve çıkışlarda panikle hareket etmeyin.
Başkaları satıyor ya da alıyor diye siz de aynı hareketleri yapmayın.
EN ÇOK YAPILAN HATALAR
Sosyal medyadan yatırım tavsiyesi almak.
Bankadan faizle kredi çekip borsadan hisse senedi almak.
Kredi kartından nakit çekip borsaya girmek.
Birikiminizin tamamını borsaya yatırmak.
Tüm parayı tek bir sektör ya da hisseye yatırmak.
İsmi size güzel geliyor diye bir hisseyi seçmek.
Bugün hisse alıp yarın zengin olacağını sanmak.