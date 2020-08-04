





İTHALATI KESECEK

Hekimhan'da kurulacak peletleme tesisi ve İskenderun'da yapılacak karbon siyahi yatırımları ithalatı da kademeli olarak azaltacak. Geçen yıl zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY'un çoğunluk hissesini aldıklarını belirten Erdem, 100 milyon doları aşan ithalatı kademeli olarak artacak kapasitesi ile engelleyeceklerini söyledi. Böylece grup olarak toplamda 750 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceklerini belirten Erdem, şöyle konuştu: "Türkiye'nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını karşılayacak tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek. Türkiye'nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu karşılayan Hekimhan'a yapılacak tesis, 55 ayda tamamlanacak. Hekimhan şatırımının dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Yeni kaynak yaratma hedefiyle yapılacak yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek. Zırh çeliği fabrikası ise Türkiye'nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ithalatını önlediği gibi ihracata da imkân sağlayacak. İnşaatına başlanan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı OYAK Port ise bir ihracat üssüne dönüşecek."



