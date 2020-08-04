ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğunda bakım ürünlerindeki sürprizler daha şimdiden dikkat çekiyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak olan ürünler arasında en dikkat çekenler 2 yıl garantili ve NSF & ISO belgeli Su Arıtma Cihazı, Diadermine Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi ve Şampuan Hediyeli Bioblas Organic Oils oldu. İşte ŞOK'ta haftanın indirimleri

ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Su Arıtma Cihazı

• Kuruluma hazır full set

• 7/24 Hazırda lezzetli su depolama tankı

• Zengin mineralli su

•75-80 Gpd membran

•Aç kapa avrupa musluk