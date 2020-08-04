A101 6 Ağustos Perşembe aktüel kataloğunda bu hafta onlarca indirimli raflarda olacak ve yoğun ilgi görecek. A101'de bu haftanın seçkin ürünleri arasında SEG SCM-5800 Çamaşır Makinesi, Piranha Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led TV dikkat çekiyor. İşte o ürünler ve fiyat bilgileri...

A101 6 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU