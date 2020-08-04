BİM 4 Ağustos aktüel kataloğuyla bugün yine birbirinden uygun ve fırsatlı ürünleri Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sundu. BİM'de bu hafta UrbanCare Saç Bakım Serumu, UrbanCare Durulanmayan Bakım Kremi, 5'li Makyaj Aksesuar Seti, Golden Rose 3'lü French Manikür Oje Seti dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı. İşte BİM 4 Ağustos aktüel kataloğu
BİM 4 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Simbat
Özel Seçim Kabuklu Yer Fıstığı
• 400 g
Simbat
Kavrulmuş Fındık
• 500 g
Activia
Laktozsuz Probiyotik İçecek
• 200 ml
Thai Coco
Hindistan Cevizi Sütlü İçecek
• Şeker içermez
• %49 Hindistan cevizi sütü
Caffeo
Kahve Filtre Kağıdı
• 1x4 40'lı
Ultra Esnek Led Ayna
• 360 dönebilen başlık
• x10 yakınlaştırma
Garnier
Kayısılı Peeling
• Organik kayısı yağı içerir
• Tüm cilt tiplerine uygun
Naturalove
Aloe Vera Jel
• 300 ml
• Tüm cilt tiplerine uygundur
5'li Makyaj Aksesuar Seti