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    • Ekonomi
    • 04.08.2020 22:24
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    • 04.08.2020 22:24
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    nda bakım ürünleri sürprizi! İşte 'de haftanın seçkin ürünleri

    nda bakım ürünleri sürprizleri dikkat çekti. Bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ürünler arasında en dikkat çekenler Shela Vücut Parfümü, UrbanCare Sıvı Saç Kremi, UrbanCare Saç Bakım Serumu, UrbanCare Durulanmayan Bakım Kremi, 5’li Makyaj Aksesuar Seti, Golden Rose 3’lü French Manikür Oje Seti ve Ultra Esnek Led Ayna oluyor. Peki, 'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte BİM'de haftanın seçkin ürünleri

    BİM 4 Ağustos aktüel kataloğunda bakım ürünleri sürprizi!

    BİM 4 Ağustos aktüel kataloğuyla bugün yine birbirinden uygun ve fırsatlı ürünleri Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sundu. BİM'de bu hafta UrbanCare Saç Bakım Serumu, UrbanCare Durulanmayan Bakım Kremi, 5'li Makyaj Aksesuar Seti, Golden Rose 3'lü French Manikür Oje Seti dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı. İşte BİM 4 Ağustos aktüel kataloğu

    BİM 4 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Simbat
    Özel Seçim Kabuklu Yer Fıstığı
    • 400 g

    Simbat
    Kavrulmuş Fındık
    • 500 g

    Activia
    Laktozsuz Probiyotik İçecek
    • 200 ml

    Thai Coco
    Hindistan Cevizi Sütlü İçecek
    • Şeker içermez
    • %49 Hindistan cevizi sütü

    Caffeo
    Kahve Filtre Kağıdı
    • 1x4 40'lı

    Ultra Esnek Led Ayna
    • 360 dönebilen başlık
    • x10 yakınlaştırma

    Garnier
    Kayısılı Peeling
    • Organik kayısı yağı içerir
    • Tüm cilt tiplerine uygun

    Naturalove
    Aloe Vera Jel
    • 300 ml
    • Tüm cilt tiplerine uygundur

    5'li Makyaj Aksesuar Seti
    Haberler Ekonomi BİM 4 Ağustos aktüel kataloğunda bakım ürünleri sürprizi! İşte BİM'de haftanın seçkin ürünleri
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