Devletten kiracılara destek tüm hızı ile sürüyor. Devletin kira yardımı destekleri özellikle de pandemi ve korana virüs salgını sonrasında bozulan ekonomi nedeniyle daha fazla araştırılmaya başlanmış durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anlaşmalı olan bankalardan kentsel dönüşüm yasası kapsamında alınacak olan kira yardımı için riskli yapıdır raporu olan ve yıkılacak olan ve depreme dayanıksız olan evde 1 yıl boyunca kiracı veya ev sahibi olarak oturmak gereklidir son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KİRA YARDIMI NE KADAR?
2020 yılı için belirlenecek olan kentsel dönüşüm kira yardımı zam oranı henüz açıklanmadığı için halen 2019 yılının listesine göre kira yardımı tutarları ödenmeye devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her sene Mayıs ayında açıklanan kentsel dönüşüm kira yardımı zam oranı ne yazık ki Temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen henüz açıklanmadı.
Halen uygulanmakta olan geçerli listeye göre devletin en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 lira ve en yüksek kira yardımı tutarı ise 1.150 TL olarak ödenmektedir. Söz konusu kira desteği rakamları illerde yer alan kira fiyatları ortalamasına bakılarak hesaplanmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACILARA TAŞINMA DESTEĞİ YARDIMI 2020
Ev sahiplerine kira desteği ödenirken kentsel dönüşüme verilen taşınmazda kiracı olarak oturan kişilere ise 2 bin 300 liraya kadar taşınma desteği parası ödenmektedir.
Söz konusu rakamda yine illere göre belirlenmekte olup oturduğu ev kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan kiracıların mağdur olmalarını önlemek adına devlet tarafından defaten ödenir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Devlet tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin evlerinin riskli yapı ilan edilmesinin ardından işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararkı çıkan taşınmazın tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerekli evraklar ile başvuru yapmaları zorunludur.
DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAR?
Tahliye kararı verilmesi ya da yıkım işleminin başlaması ile devletin kira yardımı da başlamaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI KAÇ AY SÜRER?
Kira yardımı için devlet maksimum 18 ay ödeme yapmaktadır.