Milyonlarca işvereni ilgilendiriyor! Şirketini geliştirene teşvik

200 BİN ESNAFA 10 MİLYAR DESTEK

Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 200 bin esnafın işini büyüme ve geliştirmesi için verilen finansman desteğinin 10 milyara ulaşması bekleniyor. KOSGEB desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye çıkarılacak. Esnaf ve Sanatkârlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin çeşitliliği sağlanacak, ekonomik katkısı dikkate alınarak uygun koşullu kredi desteklerine devam edilecek. Girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak. Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayacak şekilde rekabet güçleri ve kapasiteleri artırılacak. (Sabah)