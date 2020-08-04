Milyonlarca işçiyi ilgilendiren fazla mesai kararı! Emsal teşkil edecek





Konuyla ilgili çalışanların çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Fazla mesai konusu Türkiye'de çalışanları ilgilendiren çok önemli detaydır. Çünkü işçi ve işveren arasındaki en çok yaşanan uyuşmazlıklardan bir tanesidir. İşçi işten ayrıldığında benim fazla mesailerim sosyal güvenlik kurumuna tam olarak bildirilmedi diye dava açabiliyor. Bu konuda ilginç kararlar ortaya çıkabiliyor. Yargı örnek teşkil edebilecek bir karara imza attı. Kararda şu yer alıyor. Çalışanın ücret bordrosuna atacağı imza, o konuda kendisini bağlar. Fazla çalıştığı halde ücret bordrosunda bu görünmüyor veya az görünüyorsa imza atarken şerh düşebilir. Bunu yapmaz ise şayet, ileride dava açtığında haksız duruma düşebilir. Eğer şerh düşmüş ise, bu konuda davayı kazanabiliyor" dedi.



Çalışanlar tarafından fazla mesai veya diğer hakların aranmasının Türkiye'de hayatın olağan akışına ters düştüğünü belirten Erdursun, "Çünkü çalışanlar işini kaybetmemek için, fazla mesaisi gösterilmese de, bir kısmı elden verilse de çok fazla sesini çıkartamıyor. Önüne konan maaş bordrosunu imzalıyor. Daha sonra işten ayrıldıktan sonra dava yoluna gitmeye çalışıyor. Bu sebeple, mahkeme kararları çalışanların daha uyanık olması gerektiğini vurgulamış oluyor. Çalışanlar fazla mesai, ücret gibi diğer haklarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani işveren ve işçinin maaş bordrosunu okuyup imzalaması gerekiyor. Her iki taraf da haklı olduğu durumda haksız duruma düşebilir" şeklinde uyarıda bulundu.