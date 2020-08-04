Devletin kira yardımları 2020 aramaları da arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiracılara ödenen düzenli kira yardımları bulunurken yine bir kereye mahsus olmak üzere taşınma desteği yardımı da yapılıyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı nedir, kimlere verilir, devletin kira yardımı ne kadar, devletin kira ödemesi ne kadar, kiracılara devlet yardımı ve hibe para desteği var mı, pandemi ve korana virüs salgını nedeni ile kira desteği ve kira destek kredisi var mı? Ev sahiplerine kira desteği ödenirken kentsel dönüşüme verilen taşınmazda kiracı olarak oturan kişilere ise 2 bin 300 liraya kadar taşınma desteği parası ödenmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KİRA YARDIMI NE KADAR?
2020 yılı için belirlenecek olan kentsel dönüşüm kira yardımı zam oranı henüz açıklanmadığı için halen 2019 yılının listesine göre kira yardımı tutarları ödenmeye devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her sene Mayıs ayında açıklanan kentsel dönüşüm kira yardımı zam oranı ne yazık ki Temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen henüz açıklanmadı.
Halen uygulanmakta olan geçerli listeye göre devletin en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 lira ve en yüksek kira yardımı tutarı ise 1.150 TL olarak ödenmektedir. Söz konusu kira desteği rakamları illerde yer alan kira fiyatları ortalamasına bakılarak hesaplanmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACILARA TAŞINMA DESTEĞİ YARDIMI 2020
Ev sahiplerine kira desteği ödenirken kentsel dönüşüme verilen taşınmazda kiracı olarak oturan kişilere ise 2 bin 300 liraya kadar taşınma desteği parası ödenmektedir.
Söz konusu rakamda yine illere göre belirlenmekte olup oturduğu ev kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan kiracıların mağdur olmalarını önlemek adına devlet tarafından defaten ödenir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Devlet tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin evlerinin riskli yapı ilan edilmesinin ardından işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararkı çıkan taşınmazın tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerekli evraklar ile başvuru yapmaları zorunludur.
DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAR?
Tahliye kararı verilmesi ya da yıkım işleminin başlaması ile devletin kira yardımı da başlamaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI KAÇ AY SÜRER?
Kira yardımı için devlet maksimum 18 ay ödeme yapmaktadır.
KONUT HESABI NEDİR?
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Açtığı ve düzenli olarak para yatıran ve destek alınan hesaba 'Konut hesabı' deniliyor.
KONUT HESABI NEDEN AÇILIR?
Hesap ile devlet, vatandaşın hem birikim yapmasını ve ev sahibi olmasını olmasını amaçlıyor. Uygulama ile konut stoklarının eritilmesi hedefleniyor.
Bankaların 'tasarruf hesapları' sınıfı içerisinde yer alan konut hesabında birikim yapma zorunluluğu aranıyor. 3 yıl boyunca düzenli olarak bu konut hesabında birikim yapılması sonucunda devlet 25 bin TL'ye kadar destek sunuluyor.
HANGİ BANKALARDA KONUT HESABI AÇILIR?
- Finansbank
- Denizbank
- İş Bankası
- Kuveyt Türk
- Ziraat Bankası
- Halkbank
- Vakıfbank
- Ziraat Katılım Bankası
- Vakıf Katılım Bankası
- Şekerbank