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    • Ekonomi
    • 04.08.2020 21:52
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    • 04.08.2020 21:52
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    kasiyer, gıda ve reyon personeli alımı yapacak! En az 2500 TL maaşla...

    tarafından mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen kişiler için yeni işçi alımı ilanları duyuruldu. Firma kasap, taze gıda ve kasa reyon personeli gibi birçok alanda personeli alımı yapıyor. Bu bağlamda BİM personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler ise firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları inceliyor.

    BİM kasiyer, gıda ve reyon personeli alımı yapacak!

    BİM'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kasiyer, gıda ve reyon personeli alımı yapılacak. 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM internet sitesinde yeni personel alımı yapılacak alanları açıkladı. BİM'e hangi illerde alım yapılacağı iş arayanlar tarafından merak ediliyor. Firma tarafından yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih ediliyor.

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR

    Şerifali / Ümraniye Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
    Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
    Alemdağ/ Çekmeköy Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Asya)

    Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
    Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
    Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...

    Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
    Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...

    Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
    İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
    İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)

    Akçaburgaz / Esenyurt Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Akçaburgaz / Esenyurt Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Haberler Ekonomi BİM kasiyer, gıda ve reyon personeli alımı yapacak! En az 2500 TL maaşla...
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