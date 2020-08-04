Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yakın bir süreçte sunulan uygun faizli taşıt kredisinin ardından araç piyasasında hareketlendi. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç üretilemediğinden ikinci el fiyatlarında bir süredir artış yaşanıyor. Yeni bir araba almayı düşünenler fiyatların ne zaman düşeceğini konusunda araştırma yapıyor. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden (TÜSED) konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Araç değer kaybı belgesi zorunlu hale getirilirse ikinci el oto fiyatları dengelenir." denildi.

ZORUNLU HALE GETİRİLİRSE...

İkinci el otomobil pazarındaki bazı modellerde fahiş fiyat görülmesi ve modeller arasında fiyatlardaki dengesizliklerin önlenmesi konusunda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden (TÜSED) de bir açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Araç değer kaybı belgesi zorunlu hale getirilirse ikinci el oto fiyatları dengelenir." denildi.